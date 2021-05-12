بايدن: نتواصل مع الإمارات والسعودية ومصر لبحث "التهدئة" بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة قال لنتنياهو: القدس يجب أن تكون "مكانًا للسلام"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الأربعاء، إن مسؤولي الدفاع والأمن القومي الأمريكيين على اتصال مستمر بنظرائهم في الإمارات والسعودية ومصر لبحث سبل التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع بايدن في تصريحات صحفية "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية، ونأمل أن ينتهي التصعيد قريبًا".

وأضاف "أجريت اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو" لبحث التطورات الأخيرة.

وتابع "توقعاتي وأملي أن ينتهي (الصراع) عاجلا وليس آجلا"،

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي أكد خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "القدس مدينة مهمة لأتباع الأديان من أنحاء العالم ويجب أن تكون مكانًا للسلام"

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.

