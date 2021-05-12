بكين تطالب واشنطن بتوضيح نشاط مختبراتها البيولوجية عند حدود روسيا والصين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن ممثل وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي رد واضح على استفسارات الصين حول طبيعة نشاط مختبراتها البيولوجية على حدود روسيا والصين.

وقالت إن "الولايات المتحدة تنشر تقرير الامتثال السنوي للحد من التسلح، وأن جميع الأنشطة الأمريكية تمتثل لبنود اتفاقية الأسلحة البيولوجية"، مشيرة إلى أن "التقرير لم يشر إلى قاعدة فورت ديتريك التي تثير قلقا جديا لدى المجتمع الدولي".

وأضافت: "نجدد دعوتنا للولايات المتحدة لتقديم توضيحات شاملة وضمان أن تكون المعامل البيولوجية والأنشطة ذات الصلة قانونية وشفافة".

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني تعقيبا على ما أشار إليه النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي يوري أفيريانوف والذي أكد، أن "الصين دعت الولايات المتحدة مرارا لتقديم تفسيرات واضحة بشأن أنشطتها العسكرية البيولوجية.. في الواقع، هذا أمر يثير قلق العديد من الدول، بما فيها روسيا، لكن من المؤسف أن الولايات المتحدة لم تقدم أي إجابة ذات مغزى".

وأضاف: "نهج الخبراء البيولوجيين العسكريين الأمريكيين وحلفاء واشنطن في الناتو قرب حدود روسيا، أمر مثير للقلق".

وتابع: "الكائنات الحية الدقيقة القاتلة التي تم تخليقها في هذه المختبرات يمكن عن طريق الخطأ إطلاقها في البيئة، مما قد يلحق دمارا هائلا بالبشرية".