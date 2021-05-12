شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جريفيث منسقاً دولياً للشؤون الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريس عن تعيين مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في المنظمة الدولية، بينما تحاول الأمم المتحدة تجنب المجاعة في مناطق عدة من العالم والمساعدة في نشر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وسيحل جريفيث محل مارك لوكوك، وهو مسؤول بريطاني كبير سابق في مجال المساعدات، شغل المنصب منذ 2017.

وسيكون جريفيث، وهو دبلوماسي بريطاني سابق، خامس شخصية بريطانية على التوالي تشغل المنصب. وكان دبلوماسيون قد أكدوا قبل ذلك أن جريفيث لم يكن الخيار الأول للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ليحل محل لوكوك، وإن مرشحاً آخر كان يستعد لتولي المنصب حتى ظهرت مشاكل في اللحظات الأخيرة الشهر الماضي.

وحاول جريفيث على مدار السنوات الثلاث الماضية، التوسط لإنهاء الصراع في اليمن. وكان قبل توليه هذا المنصب المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام. (رويترز)