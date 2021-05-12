شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: نقف دائماً مع كل ما يخدم أمن العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، وقوف بلاده دائماً مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم.

وقال خادم الحرمين، في كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «ندعو الله أن يكون عيد الفطر مطلع خير للوطن العربي والإسلامي والعالم كله».

كما دعا الله أن يأخذ بأيدي أمتنا إلى ما فيه خيرها وأن تجتاز شعوب العالم ما نزل بها من محن. وأكد تفاؤله بالخطوات الإيجابية القائمة على تحقيق الاستقرار في العالم العربي.

وأضاف: «نعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب».

وحول جائحة كورونا، قال العاهل السعودي: «إن مواجهتها تتطلب منا جميعاً الالتزام بالتدابير الصحية التي تعلنها وزارة الصحة، وبالتباعد الاجتماعي، وضرورة أخذ اللقاحات، مما سيعمل بحول الله على تحصين مجتمعنا العزيز من مواطنين ومقيمين».

وأكد مواصلة العمل ضمن المجموعة الدولية لمواجهة هذا الوباء، تأكيداً لدور المملكة الإنساني، للمحافظة على ما تحقق من منجزات وتجاوز جميع آثار الجائحة بشكل كامل.

وأضاف: «ما اتخذناه هذا العام من إجراءات تهدف إلى توفير أعلى معايير السلامة في ظل أزمة كورونا». (وكالات)