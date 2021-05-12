شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة روسية تعترض ثلاث طائرات فرنسية فوق البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن مقاتلة من طراز «سو-27» اعترضت ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود.

وأوضح مركز إدارة الدفاع الروسي، في بيان، أن وسائل مراقبة الأجواء على المياه المحايدة للبحر الأسود، رصدت الأربعاء، ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود البلاد.

وتم إرسال مقاتلة «سو-27» التابعة للدفاع الجوي للقوات الجوية في المنطقة العسكرية الجنوبية للتعرف إليها، ومنع انتهاكات الحدود الروسية، وفق ما نشره موقع «سبوتنيك».

وجاء في البيان أن «قائد المقاتلة الروسية حدد الأهداف الجوية على أنها طائرتان تكتيكيتان من طراز ميراج 2000، وطائرة ناقلة تابعة للقوات الفرنسية سي ـ 135، ورافقهما فوق البحر الأسود».