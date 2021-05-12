شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يدعو إلى مضاعفة إنتاج العالم من لقاحات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الأربعاء، إلى مضاعفة إنتاج لقاحات الوقاية من كوفيد-19، كما دعا إلى إعادة توزيع اللقاحات بصورة أكثر عدلاً في الدول النامية التي تواجه موجات تفش جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريس في إفادة صحفية بعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو: «من غير المقبول على الإطلاق العيش في عالم تستطيع فيه الدول المتقدمة تحصين أغلب مواطنيها، في حين لا تستطيع الدول النامية الحصول على جرعة واحدة».

وحذر من مخاطر تحورات الفيروس مع انتشار سلالات جديدة «كالنار في الهشيم» في مناطق مختلفة من العالم النامي.

وأضاف جوتيريس: «من مصلحة الجميع حصول كل الناس في كل مكان على اللقاح. نعتقد أننا نحتاج إلى أمرين: مضاعفة الطاقة العالمية لإنتاج اللقاحات وفي نفس الوقت أن يكون لدينا توزيع أكثر إنصافاً للقاحات».