شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن سيجتمع مع لافروف في آيسلندا الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً الأربعاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحثا خلاله اجتماعهما القادم على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في آيسلندا الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن كرر مطالبته لروسيا بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين لديها، وقدّم إلى لافروف لمحة عامة عن السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.