شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 9720 عاملاً ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشفت الشيخة مها المعلا، مدير إدارة الجودة والمطابقة في بلدية مدينة الشارقة، عن تدريب 9720 عاملاً ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، من العاملين في المنشآت الغذائية، وأصحاب المشاريع التجارية الغذائية المنزلية، والعمالة المساعدة في المنازل خلال العام الماضي، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز الوعي المجتمعي في المجال الصحي، والارتقاء بالمعايير الصحية، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الغذاء، كما بلغ عدد شهادات التدريب التي أصدرتها البلدية العام الماضي 7141 شهادة تدريب للعاملين في المنشآت الغذائية، بعد اجتيازهم للبرنامج بنجاح، فضلاً عن اعتماد 406 منشآت جديدة خلال 2020.

68 ألف متدرب

وأوضحت أن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه في عام 2011؛ حيث بلغ مجموع العاملين الذين اجتازوا التدريب بنجاح نحو 68 ألف متدرب، ما يعكس أهميته ودوره في تحقيق العديد من النتائج والمخرجات، كاتباع الممارسات الصحية الجيدة في إنتاج وتحضير وتقديم وتوزيع وبيع المواد الغذائية، وتقديم غذاء آمن للمستهلك، وإعداد خبرات وطنية مستدامة في مجال سلامة الغذاء.

57 نشرة

وأكدت المعلا، أن العام الماضي شهد نشر 57 نشرة توعوية في مواضيع مختلفة متعلقة بسلامة الغذاء، وتنظيم 53 مراقبة وزيارة افتراضية لشركات التدريب، ومراقبة جودة العمل في ضبط المختبرات الخاصة كمختبرات الفحص والمعايرة طبقاً للمواصفة القياسية ISO/17025:2017؛ حيث نفذ عملية التقييم مقيّمون وفنيون معتمدون لدى البلدية، وفق مجموعة من الطرق والآليات التي تتضمن مراجعة الوثائق والسجلات، ونتائج ضبط الجودة، إضافة إلى المقابلات وتقييم أداء العاملين عن بعد.

وأفادت مدير إدارة الجودة والمطابقة، بأن الإدارة حققت خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات كتطبيـــق المرحلــة التجريبيـــة لبرنامـــج الشارقــــة للسلامة البيئية، بالتعاون مع إدارة الخدمات البيئية في البلدية، ومشـــروع خفـــض استهلاك الملح في الإمارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛ حيث تمت توعية 53 عاملاً في المخابز و26 عاملة من العمالة المساندة في المنازل من خلال دورات وبرامج توعوية.