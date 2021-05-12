شكرا لقرائتكم خبر عن مدمرة أسترالية تقتل حوتين نادرين في السواحل الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ( وكالات)

نفق حوتان نادران من ذوي الزعانف، في مياه سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما اقتحمت مدمرة تابعة للبحرية الأسترالية، المياه، بحسب بيان نقلته وسائل إعلامية الأربعاء، عن البحرية الأمريكية.

وجاء في البيان: «دخلت مدمرة البحرية الأسترالية سيدني إلى سان دييغو، حيث توجد قاعدة بحرية أمريكية رئيسية. عندما رست سيدني بالقرب من القاعدة البحرية في سان دييغو، كاليفورنيا، تم انتشال حوتين نافقين من تحتها. تتعامل البحرية الأسترالية مع سلامة الثدييات البحرية على محمل الجد، وتشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث».

وكانت المدمرة الأسترالية تشق طريقها السبت الماضي، إلى الخليج لإجراء تدريبات مشتركة مع البحرية الأمريكية منذ أوائل أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح علماء الأحياء، أن الحوتين الميتين هما من نوع «حيتان الزعنفة». وأنهما كانا يتغذيان بالقرب من سطح الماء، ويرجح أن موتهما بسبب ضربات مروحة السفينة. وكان طول إحداها 65 قدماً، بينما لم يتجاوز الآخر 25 قدماً.

وجمعت السلطات عينات الأنسجة لتحديد سبب الوفاة، كما أعلنت عن مراجعة مشتركة للحادث بين السلطات الأمريكية والأسترالية.

وتعد حيتان «الزعانف»، ثاني أكبر حيوان في العالم بعد الحيتان الزرقاء، وتعتبر من الثدييات النادرة المهددة بالانقراض. وتتميز بأنها تعيش في جميع المحيطات.