شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير الأمريكيين من «ملء أكياس بلاستيكية بالبنزين» مع تفاقم نقص الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، الأربعاء الأمريكيين من ملء أكياس بلاستيكية بالبنزين بينما يتفاقم نقص في وقود السيارات لسادس يوم على التوالي ويتسابق المستهلكون على تأمين إمدادات.

وقالت الوكالة الحكومية على تويتر «لا تملأوا أكياس البلاستيك بالبنزين... استخدموا فقط الأوعية المعتمدة للوقود.»

وتفاقم نقص الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة، الأربعاء مع نفاد الإمدادات في محطات بيع البنزين في بعض المدن.

وأدى نقص الإمدادات، الذي يفاقمه موجة شراء مذعورة، إلى طوابير طويلة وارتفاع الأسعار في محطات الوقود قبل عطلة في الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر تعتبر تقليديا بداية ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات. (رويترز)