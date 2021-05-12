شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار أحمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في البرقية: بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن جميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، أتمنى أن يعيد الله عيد الفطر علي سيادتكم بالخير والبركات وعلي مصرنا بالأمن والسلام.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن أن اليوم الأربعاء، 12 مايو لعام 2021، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن غدًا الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.