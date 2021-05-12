شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض تضحيات الشرطة فى الاختيار 2.. تقرير يكشف تفاصيل ملحمة الواحات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضحيات عديدة قدمها رجال الشرطة ضد الجماعات الإرهابية طوال السنوات الماضية، منذ عزل جماعة الإخوان من حكم البلاد، وهو ما أبرزه مسلسل الاختيار 2 طوال الحلقات الماضية، وخاصة إبراز ما حدث في ملحمة رجال الشرطة في الواحات البحرية، مقدمين أرواحهم تضحية للوطن.

وأشاد تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" بما قدم فى حلقات الاختيار2 ، وإظهار قصص تضحيات رجال الشرطة المصرية، وما قدموه لمواجهة الجماعات الإرهابية التى حاولت أن تهدم الدولة المصرية.

وأبرز التقرير أن المجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي جاءت إلى الواحات في أكتوبر 2017، كان تخطط لعدد من العمليات الإرهابية في القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، وذلك من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كما أظهر التقرير التضحيات التي قام بها رجال الشرطة والجيش في التخلص من هؤلاء المجموعة الإرهابية.