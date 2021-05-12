المحكمة الاقتصادية تُبرئ بمتهم من الإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر عبد القادر صبري، ببراءة متهم من الانضمام لتشكيل عصابى، تخصص نشاطه في الإتجار فى النقد الأجنبي.

وكانت النيابة العامة أحالت 13 متهمًا بالتعامل في النقد الأجنبي وتحويل أموال من مصر إلى أحد الدول العربية، وقيدت برقم 19 لسنة 2019 جنايات اقتصادية، ورقم كلي 966 لسنة 2019.

وقال المحامي ميشيل حليم في مرافعته أمام المحكمة وكيلا عن المتهم، إن التحريات أجريت من دائرة قسمى شرطة المرج والمطرية رغم أن المتهم لم يسبق وأن أقام بدائرة أى من القسمين كما هو وارد بتحريات ضباط مباحث الاموال العامة ومباحث إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وأضاف أن الأوراق خالية من حالة تلبس أو أحراز أو عملات أو أوراق تحويلات تخص المتهم الثانى عشر، وتأسيسًا على ذلك طلب برأته.