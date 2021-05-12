رسالة من مصر إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي مساء اليوم الأربعاء، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، مؤكداً حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات.

وأشار شكري وفقًا لبيان وزارة الخارجية مساء الأربعاء، إلى أن التطورات الأخيرة إنما تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.

هذا وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل عدد من قادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) التي أعلنت ذلك الأربعاء في بيان. من جانبه أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "شين بت" مقتل عدد من قادة حماس بالإضافة إلى مقتل كوادر في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك في ضربات على القطاع منذ يوم الاثنين. فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 65 فلسطينيًا وسبعة إسرائيليين في ثالث يوم من التصعيد العسكري.