القوى العاملة: تحصيل 2,6 مليون جنيه مستحقات مصرية بجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنة مصرية، بلغت 640 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 2 مليون و688 ألف جنيه مصري.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة "ن .ح" وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لها بمبلغ ٦٤٠٠٠٠ ألف ريال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطنة بعد صدور قراراً بإبعادها عن المملكة دون الحصول على كامل مستحقاتها من مستشفى بالمدينة المنورة وقد حصلت على حكم ابتدائي واستئناف وأمام محكمة التنفيذ تم التواصل مع المستشفى لسرعة تنفيذ الحكم الصادر وتم ايداع المبلغ في حساب نجلها