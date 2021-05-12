اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى

7 يونيو 1967 الجنرال موردخاي جور وجنوده يدخلون المسجد الأقصى المبارك في اليوم الثالث من بداية حرب 67 ورفعوا العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرقوا المصاحف، ومنعوا المصلين من الصلاة فيه، وصادروا مفاتيح أبوابه. 15 يونيو 1967 أقام الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلومو غورن وخمسون من أتباعه صلاة دينية في ساحة المسجد. 21 يونيو 1969 إحراق المسجد الأقصى واعتقال سائح أسترالي على خلفية ذلك. 13 يناير 1981 اقتحم أفراد حركة «أمناء جبل الهيكل» وجماعات أخرى الأقصى ورفعوا العلم الإسرائيلي مع التوراة. 24 فبراير 1982 اقتحم «غوشون سلمون» رئيس حركة أمناء جبل الهيكل ساحة الأقصى. 11 أبريل 1982 أطلق الجندي هاري غولدمان النار بشكل عشوائي داخل الأقصى، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وجرح أكثر من 60 آخرين. 26 يناير 1984 دخل يهوديان الأقصى وبحوزتهما كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل اليدوية بهدف نسف قبة الصخرة. 28 سبتمبر 2000 اقتحم رئيس وزراء الاحتلال السابق أرييل شارون ساحات المسجد الأقصى المبارك، وكان ذلك شرارة انطلاق انتفاضة الأقصى. 29 سبتمبر 2000 ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. 9 سبتمبر 2004 أقام مناحيم فرومان راب «مستوطنة تكواع» حفل زواج لابنه داخل الأقصى تخلله شرب الخمور والنبيذ 21 يوليو 2010 اقتحم عضو البرلمان عن الليكود داني دانون وعدد من النواب المسجد الأقصى. 7 يونيو 2011 اقتحم عضو الكنيست ميخائيل بن آري المسجد ومعه عشرات المستوطنين 9 سبتمبر 2012 اقتحم مرشح حزب الليكود السابق لرئاسة الحزب موشيه فيجلين المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين. 9 مارس 2014 اقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك برفقة مستوطني الأقصى من جهة باب المغاربة. 24 مايو 2017 أكثر من 400 مستوطن متطرف يقتحمون باحات المسجد الأقصى للاحتفال بالذكرى السنوية لاحتلال القدس وضمها حسب التقويم العبري.



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