دولة أوروبية تنضم لقائمة الدول التي خففت قيود كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - يوما بعد يوم، يزداد عدد الدول الأوروبية التي تخفف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

بعد بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ها هي سويسرا تعتزم تخفيف القيود المفروضة على تناول الوجبات في الأماكن المغلقة داخل المطاعم وعلى التجمعات العامة بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة، اليوم، إن المطاعم تستطيع استقبال الزبائن داخلها مجددا اعتبارا من 31 مايو الجاري. كما ستستقبل المسارح المزيد من الجمهور.

وسيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن يوم 26 مايو الجاري، بعد بحث البيانات الواردة من الكانتونات، أو الولايات، وسيعتمد القرار على كيفية تطور حالات العدوى بمرض كوفيد-19.

كانت قيود التباعد الجسدي فرضت في سويسرا بأسلوب أكثر تساهلا مما عليه الحال في ألمانيا أو فرنسا المجاورتين.

وعلى عكس توقعات العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة في برن، انخفضت الإصابات الجديدة منذ إعادة فتح المطاعم في الأماكن المفتوحة، والصالات الرياضية في 19 أبريل.