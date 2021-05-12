دعوات إلى اجتماع لرباعية الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - صدرت دعوات، الأربعاء، إلى عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط من أجل التهدئة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى عقد اجتماع للجنة الرباعية.

وقال لافروف، عقب لقائه مع جوتيريش في موسكو الأربعاء، "توصلنا إلى وجهة نظر مشتركة اليوم بأن المهمة الأكثر إلحاحا هي عقد اجتماع اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين".

تتكون رباعية الشرق الأوسط من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة مستعدة تماما لاستئناف عمل الرباعية والمساهمة في إجراء حوار بين الجانبين. وأكد أن الأمم المتحدة تدعم جميع الخطوات التي تسهم في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط. وأضاف الأمين العام أن الوحدة داخل مجلس الأمن الدولي تمثل عنصرا مهما للحل.