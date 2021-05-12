قتيلان في قصف صاروخي استهدف إسرائيل

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قتل شخصان في قصف صاروخي من قطاع غزة استهدف إسرائيل، اليوم الأربعاء. وأحد القتيلين هو طفل في السادسة من عمره إثر سقوط صاروخ على مدينة «سديروت»، وفق ما أفاد مسعفون إسرائيليون.

وجاء في بيان لخدمة الطوارئ الإسرائيلية أن المسعفين «لم يتمكنوا من إنقاذ الطفل بسبب خطورة إصابته».

كان الجيش الإسرائيلي أكد، في وقت سابق اليوم الأربعاء، في بيان مقتل أحد جنوده في هجوم صاروخي.

وأصيب الجندي بقذيفة صاروخية مضادة للدبابات.

وجاء في البيان «قتل الرقيب عومر طبيب (21 عاماً) صباح الأربعاء في هجوم بصاروخ مضاد للدبابات».

وقال الجيش الإسرائيلي «إن جندياً آخر أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، فيما أصيب ضابط بجروح متوسطة».