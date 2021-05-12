سلوفاكيا ستستخدم لقاحاً دون إذن الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم سلوفاكيا، اعتباراً من مطلع يونيو المقبل، استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد دون موافقة الاتحاد الأوروبي.

وستضيف سلوفاكيا لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لمرض كوفيد-19 إلى اللقاحات التي تقدمها ضمن حملتها الوطنية للتطعيم رغم أنه لم يتم التصريح به بعد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي.

وقال فلاديمير لينجفارسكي وزير الصحة السلوفاكي، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة لا تتطلب سوى بعض الاستعدادات التنظيمية.

كانت سلوفاكيا حصلت على 200 ألف جرعة من اللقاح الروسي مطلع مارس الماضي، لكنها لم تستخدمها بعد، نظراً لعدم صدور تصريح باستخدامه في التكتل الأوروبي.