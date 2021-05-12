تصريح صادم يقلب الموازين بشأن «كورونا»!

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن خبراء صحيون مستقلون أنه «كان من الممكن تجنب جائحة كورونا» في تصريح صادم قلب معه كل الموازين. وقال الخبراء «كان على الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ مبكراً بسبب كورونا».

وأشار خبراء صحيون مستقلون إلى أن على الدول الغنية توفير مليار جرعة لقاح قبل سبتمبر، وفقا للعربية نت.

من جهة أخرى، صنفت منظمة الصحة العالمية الاثنين، سلالة (بي.617.1) من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في الهند على أنها مصدر قلق عالمي.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بـ«كوفيد - 19» ماريا فان كيرخوف «نصنفها على أنها سلالة تبعث على القلق على المستوى العالمي.. هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى».