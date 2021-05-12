"طفح الكيل ارحلوا عنا".. محمود عباس: القدس خط أحمر ولا سلام أو استقرار إلا بتحريرها

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء، رسالة للولايات المتحدة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي قائلا: "لقد طفح الكيل ارحلوا عنا، حِلُو عن صدورنا. سنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر وطننا وبلادنا، انهوا احتلالكم لبلادنا اليوم وليس غدا".

وأضاف عباس في كلمة متلفزة في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية برام، "لقد أجرينا اتصالات مع الجميع وفي كل يوم نجري اتصالات مع أميركا لنقول لهم كفى"، مشدداً على أن "القدس خط أحمر ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع قائلا "شعبنا قال كلمته ونحن معه نريد مستقبلا بلا عدوان وبلا استيطان"، مضيفا "نواصل التحرك والعمل لوقف العدوان الهمجي على شعبنا في القدس وغزة والضفة".

وأوضح قائلا: "تحركنا على كل المستويات التزاما بمسؤوليتنا الوطنية وسنواصل العمل بكل ما يمكن للدفاع عن شعبنا وكف الاحتلال عن مقدساتنا وسندرس اليوم كل خياراتنا".

ودعا عباس لاجتماع عاجل يضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" في مقر الرئاسة في رام الله، وصفه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بـ"العاجل والهام".

وأكد مسؤول فلسطيني رفيع في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن "اجتماع القيادة الفلسطينية سوف يؤكد على التزام القيادة الفلسطينية بالمسار السياسي والدبلوماسي، والمسار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية اتخاذ مجلس الأمن موقفا من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين العزل والتي أسفرت عن نحو 56 شهيدا ومئات الجرحى وتدمير المنشآت الفلسطينية في قطاع غزة".

وتابع المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "نحن مصرون على استكمال المسار السياسي والدبلوماسي مع الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية، سيما عبر القناة التي تم فتحها مع فوز الرئيس جوزيف بايدن والتي تمثلت بنائب مساعد وزير الخارجية هادي عمر، والذي يتم الحديث معه عبر وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، وعبر بعض رجال الأعمال الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية".

المصدر: وكالات + العربي الجديد