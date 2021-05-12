الثالث خلال 24 ساعة.. إسرائيل تقصف برجاً من 14 طابقاً بغزة، وفيديو يُظهر لحظة انهياره

دمرت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، برجاً سكنياً وتجارياً يقع في أكثر المناطق حيوية وسط مدينة غزة، وهو الثالث خلال 24 ساعة، ومنذ بدء التصعيد مساء الإثنين، فيما قالت المقاومة الفلسطينية بعد الهجوم الإسرائيلي بدقائق، إنها استهدفت المدن الإسرائيلية بـ130 صاروخاً.



وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ برج "الشروق" المكون من 14 طابقاً، في شارع "عمر المختار" وسط مدينة غزة.



وأوضح المراسل أن الصواريخ الإسرائيلية تسببت بانهيار البرج بالكامل، كما أحدثت أضراراً كبيرة في المباني والمنشآت المجاورة له.



كما أسفر القصف "العنيف" عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به.



ويضم البرج المستهدف، حسب المراسل، عدداً من الشقق السكنية، لكن معظمه كان يضم مكاتب شركات ومؤسسات صحفية، إضافة للعديد من المحال التجارية.



يأتي ذلك بعد استهداف إسرائيلي للأبراج السكنية، حيث قصفت الطائرات فجر الأربعاء، بعدة صواريخ برجَ "الجوهرة" المكون من 9 طوابق، في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما تسبب بتدمير كبير في المبنى حتى بات على وشك الانهيار.



كما دمرت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، برج "هنادي" المكوّن من 13 طابقاً غرب مدينة غزة.



بعد القصف الإسرائيلي بساعات، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أنها قصفت عدداً من المدن الإسرائيلية بـ130 صاروخاً، رداً على استهداف برج "الشروق" بغزة.



وقالت في بيان مقتضب، إن "القصف الصاروخي يأتي أيضاً كردّ أوّلي على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استشهاد ثلة من قياداتها".



وبحسب البيان فإن كتائب القسام "قصفت مدن عسقلان وسديروت ونتيفوت".



وتداول ناشطون صوراً تُظهر نيراناً تشتعل في إحدى الأبنية بمدينة سديروت المتاخمة لغزة، في الوقت الذي أكدت فيه قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية وجود ثلاثة مصابين في سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزل بالمدينة.





ومنذ الإثنين، استشهد 56 فلسطينياً وأصيب نحو 900 بجروح، من جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.



المواجهات انطلقت من مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، بعد اعتداءات قامت بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى، وحي "الشيخ جراح"، حيث تواجه 12 عائلةً خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.



وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في القطاع، إسرائيل، مهلةً مساء الإثنين؛ لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.





المصدر: الأناضول



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