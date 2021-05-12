شكرا لقرائتكم خبر عن مكون من 14 طابقاً.. غارة إسرائيلية تدمر برج «الشروق» في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة (الأراضي الفلسطينية) - أ ف ب

دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكوناً من 14 طابقاً في مدينة غزة، في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع لليوم الثالث.

ويضم برج «الشروق» المدمر عدداً من مكاتب القنوات التلفزيونية، وبعض الشقق السكنية والمحال التجارية.

وأوضح شهود أن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين «تحذيريين»، ثم ثمانية صواريخ أدت إلى تدمير كلي للبرج وألحقت أضراراً جسيمة في عدد من البنايات المجاورة. وغادر سكان البرج شققهم فور سقوط صاروخي التحذير.