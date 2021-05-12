شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراتها الألفية..سيرينا وليامز تودع بطولة إيطاليا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

منيت لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة، سيرينا وليامز، الأربعاء، خلال مباراتها الألف، بخسارة مفاجئة 7-6 و7-5 أمام الأرجنتينية نادية بودوروسكا في الدور الثاني لبطولة إيطاليا المفتوحة.

وخلال المباراة، عادت وليامز الحائزة 23 لقباً كبيراً مرتين، بعد كسر إرسالها، لكنها عانت في إرسالها الأول لتحسم بودوروسكا المجموعة الأولى عبر شوط فاصل.

وأرسلت بودوروسكا، سلسلة من الضربات الأمامية القوية لتهيمن على المباراة، عندما كسرت إرسال منافستها المخضرمة في بداية المجموعة الثانية.

وعلى الرغم من كسر إرسال بودوروسكا في أولى محاولاتها لحسم المباراة، لكنها حافظت على إيقاعها، لتكسر إرسال منافستها مرة أخرى وتضمن مكاناً في دور الـ16.

وتمثل خسارة وليامز، التي لم تشارك في الدور الأول في روما، ضربة كبيرة لإعدادها لـ«بطولة فرنسا المفتوحة» التي تنطلق في 30 مايو/ أيار الحالي.

وهذه الخسارة 149 للاعبة الأمريكية في ألف مباراة في مسيرتها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

وخرجت أيضاً نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عالمياً، من البطولة بخسارتها 7-6 و6-2 أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا.

وفي الأغلب تعاني أوساكا، الحائزة أربع بطولات كبرى، على الملاعب الرملية، وخسارتها في روما تأتي عقب هزيمتها في الدور الثاني في بطولة مدريد المفتوحة هذا الشهر.