شكرا لقرائتكم خبر عن الكأس يلمع على «دبي الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وعبر قنوات دبي الرياضية عن مواكبته الإعلامية لنهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020ـ 2021 والتي ستقام بين فريقي شباب الأهلي دبي وفريق النصر، يوم الأحد المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين؛ وذلك في إطار حرصه الدائم على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية، التي تشهدها إمارة دبي وباقي إمارات الدولة، والتزامه المستمر بتأمين وتقديم المزيد من المباريات والبطولات العالمية الأخرى.

وأكد عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي الرياضية أعدت مجموعة من البرامج والتغطيات المواكبة لهذا الحدث الرياضي المهم؛ حيث تعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، البطولة الأغلى والأهم ضمن المسابقات الكروية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ نظراً لما تتميز به مباريات هذه البطولة من الندية والحماسة والمستوى الفني والبدني العالي، إضافة إلى تمتعها بمتابعة جماهيرية وإعلامية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

تغطية خاصة

بدوره، أشار حسن حبيب، نائب مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن جمهور قناة دبي الرياضية، سيتابع التغطية الخاصة لقنوات دبي الرياضية تحت عنوان «الكأس يلمع على دبي الرياضية»، ابتداء من مساء الخميس 13 مايو/ أيار، مجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة التي تبدأ الساعة: العاشرة بتوقيت الإمارات، مع برنامج «ذاكرة الكأس» من إعداد وتقديم محمد الجوكر، والذي يستعرض عبر حلقتي يوم الخميس والجمعة في نفس التوقيت، وللمرة الأولى، ذكريات وصور حصرية ونادي عن نادي شباب الأهلي ونادي النصر، إضافة إلى صور خاصة من ذاكرة البطولة.

كما سيتابع الجمهور حلقة خاصة من برنامج «الطريق إلى الكأس»، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والذي يرصد مشوار الفريقين لغاية وصولهما إلى المباراة النهائية.

وعلى مدار 4 أيام، وابتداء من مساء الخميس الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، سيتم بث الحلقات الخاصة من برنامج «المنصة» للحديث عن أجواء المنافسات والتحضيرات النهائية لنهائي المسابقة؛ حيث سيتم الاستعانة بمدربي الفريقين إلى جانب مجموعة من المحللين الرياضيين وفريق البرنامج الذي يضم كلاً من: عدنان حمد ومحمد الجاسم ومشعل القحطاني.، كما سيتابع الجمهور، مساء الخميس الحلقة الخاصة من برنامج «لقاء VIP» والذي سيضيف في حلقته الأولى إبراهيم عبد الملك، «عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس شركة شباب الأهلي».

أما يوم الجمعة 14 مايو/ أيار، فسيتابع جمهور قناة دبي الرياضية وللمرة الأولى برنامج المسابقات «عيدية الكأس» ابتداء من الساعة: الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والذي سيقدم جوائز قيمة للجمهور مع حسن حبيب، كما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «لقاء VIP»، الساعة: التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والتي تستضيف عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، كما سيتابع الجمهور حلقة خاصة من برنامج «المنصة» ابتداء من الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

ويوم السبت (15 مايو/ أيار، وابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، سيتابع الجمهور الحلقة الخاصة من برنامج «كلام كباتن» من تقديم أحمد جوكة، في نقل حي ومباشر لوقائع المؤتمرات الصحفية للحديث عن مشوار الفريقين والمدربين للوصول إلى المباراة النهائية، هذا في الوقت الذي سيتم بث حلقة من برنامج «الملعب» من تقديم محمد الجاسم ومشعل القحطاني، والتي ستواكب التدريبات النهائية لكل من فريق النصر وشباب الأهلي، وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، سيتابع جمهور دبي الرياضية «سهرة الكأس» من تقديم حسن حبيب، والتي تستضيف لاعب المنتخب المصري حسني عبد ربه، والذي لعب مع نادي شباب الأهلي في الموسم الكروي لعام 2008، كما سيتم استضافة لاعب المنتخب العراقي نشأت أكرم الذي لعب مع نادي النصر في الموسم الكروي لعام 2015، كما سيشارك في هذه الحلقة الخاصة كل من علي عباس لاعب نادي النصر السابق، وعادل عبد العزيز لاعب شباب الأهلي، إضافة إلى استضافة عدد من المسؤولين من اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجموعة من الفنانين واللاعبين عبر منصة «زووم» ومن مقر إقامة الفريقين، يليه مباشرة حلقة من برنامج «المنصة» ابتداء من الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

بث مباشر

أما يوم الأحد (16 مايو)، موعد المباراة النهائية بين الفريقين، فسيطل الإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل، في حلقة خاصة من برنامج «مندوس الكأس» ابتداء من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، مقدماً العديد من الجوائز والمسابقات الترفيهية، بشكل مختلف، مرتدياً حلة رياضية وبشكل مختلف ومتجدد عن الأجواء التي أطل فيها طيلة شهر رمضان المبارك، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، سيتم بث حلقة من برنامج «الملعب» مع محمد الجاسم مباشرة من أرض المباراة.

وستقوم قناة دبي الرياضية بنقل وقائع المباراة النهائية على الهواء مباشرة بصوت المعلق الرياضي الإماراتي عبد الله السعدي، ابتداء من الساعة: السابعة و35 دقيقة بتوقيت الإمارات، إلى جانب المراسلين: أحمد جوكة، محمد مبارك، أحمد الشحي، محمد السعدي، كما سيتم بعد انتهاء المباراة الحدث، لقاء مع الفريق الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب الفريق الإداري والفني والمدربين، إضافة إلى لقاءات ميدانية مع الجماهير التي ستحتفل بنيل الكأس الأغلى والأهم إماراتياً، قبل تقديم الحلقة الختامية الخاصة من برنامج «المنصة» مباشرة من أرض الملعب ابتداء من الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت الإمارات.