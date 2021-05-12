شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يحذر من التشتيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حذر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، مما سمّاه محاولات لتشتيت فريقه الكروي، بغرض إخراجه من الملعب، قبل حسم لقب الدوري الذي يتصدره «الزعيم» قبل أربع جولات من النهاية.

ودفع بن نافل بثلاث تغريدات عبر حسابه الخاص في تويتر جاء فيها: «أمام الهلال ولحظة تتويجه بلقب الدوري أربع مباريات بمثابة نهائيات، غايتنا الفوز بها، للحصول على الدوري ال17 بمشيئة الله، وفي هذا المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري بدأت تتزايد محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب بافتعال موضوعات غير دقيقة».

وتابع كلامه لوسطاء اللاعبين: ندرك أن كثيراً من وسطاء اللاعبين وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين يستخدمون طُرقاً ملتوية من أجل تسويق موكليهم اللاعبين، وأبرزها الزج باسم الهلال زيفاً، أو افتعال حملات إعلامية ممنهجة لتحقيق مآربهم.

وختم تغريداته بالتأكيد: أهدافنا واضحة، أمامنا أربع مباريات كل تركيزنا ينصب بالفوز فيها جميعها، وثقتنا كبيرة بكافة أبطالنا اللاعبين، وكل ما يثار ندرك غاياته، ولن يثنينا أي شيء عن مواصلة المشوار معاً ليستمر الهلال أولاً.

ويخوض الهلال السبت مواجهة تبدو سهلة أمام الباطن المهدد بالهبوط بعد ذلك، يستقبل الهلال فريق الأهلي، ومن ثم يذهب إلى القصيم لملاقاة التعاون قبل أن يلتقي الفيصلي في ملعبه في الجولة الأخيرة من الدوري.