شكرا لقرائتكم خبر عن أعلان القائمة النهائية لـ «الأبيض» استعداداً للتصفيات المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، القائمة النهائية لمنتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، المقدمة من الهولندي فان مارفيك للمعسكر الداخلي الذي سيُقام في دبي بالفترة من 15 إلى 31 مايو /أيار الجاري استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة، اعتباراً من الثالث من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وضمت القائمة النهائية 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت و سبيستيان تيغالي.

ويبدأ منتخبنا تجمعه يوم السبت المقبل بدون لاعبي ناديي شباب الأهلي والنصر الذين سيخوضون المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 16 مايو، وكذلك لاعبو نادي الوحدة الذين سيلعبون مباراة مؤجلة أمام الفجيرة في نفس يوم التجمع، حيث سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 19 مايو.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عقد ظهر الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً في مقر الاتحاد بدبي بحضور فان مارفيك وجهازه المساعد إلى جانب الكادر الطبي، حيث تم مناقشة كل الجوانب الخاصة بالمعسكر الذي سيشهد لعب مباراة دولية ودية أمام الأردن يوم 24 مايو الجاري.