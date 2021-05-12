معاقبة مدرب عراقي سنتين بسبب تصريحات تلفزيونية

بغداد: زيدان الربيعي

عقدت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً لمناقشة ما تضمنه اللقاء التلفزيوني للمدرب مؤيد جودي، وما جاء فيه من عبارات تهجمية واتهامات باطلة بحق رئيس وأعضاء الهيئة.

وقررت اللجنة بحسب بيان للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم معاقبة المدرب بالإيقاف عن العمل لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة 68/1 انضباط، وبدلالة المادة 9 انضباط.

وكان مؤيد جودي قد انتقد الهيئة التطبيعية، واتهمهما بالمجاملة في تسمية مدربي المنتخبات الوطنية.

وبعد صدور العقوبة جدد مؤيد جودي الذي كان يعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب شباب العراق مع المدرب قحطان جثير هجومه على اللجنة التطبيعية، مؤكداً، أن قراراتها سياسية، متهماً أحد نجوم المنتخب العراقي السابقين الكبار الموجود في أربيل بالتحكم بقرارات اللجنة التطبيعية، واختيار المدربين وفق هواه وعلى أساس علاقاته مع هذا المدرب أو ذاك.