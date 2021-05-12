شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع عدد من قادة الدول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لهم بالصحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم دوام الخير والرفعة والازدهار.

ونقل سموه إلى القادة خلال اتصالات هاتفية تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة المباركة.. معرباً عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية.. داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

من جانبهم، أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني إلى سموهما بحلول عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على دولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والأمن والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. (وام)