شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تدعو واشنطن ولندن لرفع حظر صادرات اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأربعاء الولايات المتحدة وبريطانيا على رفع حظر على تصدير لقاحات كوفيد-19 .

وأبلغ دراجي مجلس النواب الإيطالي أنه يشارك الرئيس الأمريكي جو بادين دعوته للتنازل عن براءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا، مضيفا أن تعليقا مؤقتا لن يعوق على الأرجح الأبحاث الصيدلية.

وقال إن الوضع معقد لكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة إضافية لضمان توزيع اللقاحات إلى الدول الفقيرة قبل أن يمكن الاتفاق على أي تنازل عن البراءات.