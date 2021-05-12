إصابة 6 في قصف على سديروت جنوبي إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 6 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة في قصف صاروخي على بلدة سديروت جنوب إسرائيل.

ووفق مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية فإن الحالات إحداها حرجة وأخرى خطيرة وأيضا متوسطة.

فيما تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طفلا بعمر سنوات أصيب بجروح حرجة قد توفي متأثرا بإصابته.

ولم تتوقف صافرات الإنذار، اليوم الأربعاء، عن الدوي في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إن "بنيامين نتنياهو تفقد غرفة العمليات الجوية وتلقى إيجازا من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو حول آخر الغارات التي شنها سلاح الجو على أهداف تابعة للتنظيمات العاملة في قطاع غزة".



وفي بيان تلقته ”الخليج 365” قال نتنياهو: "قلت أمس لهؤلاء الظلاميين، لإرهابيي حماس والجهاد الإسلامي، إن دمهم في رأسهم. فقضينا على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرين وهذه هي مجرد البداية. سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها".



وكان نتنياهو يشير الى إعلان الجيش الإسرائيلي تصفية عدد من القادة العسكريين لحركة "حماس" في غزة.



وقال نتنياهو: "أهنئ الشاباك وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية العسكرية والجيش الإسرائيلي على عملية القضاء على قادة كبار في حماس. من يمس بنا - دمه في رأسه".



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام إطلاق 130 صاروخاً على عسقلان ونتيفوت وسديروت في إسرائيل "رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على مقتل قادتها".



وانهار برج الشروق بغزة بالكامل، مساء الأربعاء، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، وهو ثالث برج يتعرض للتدمير.

ويضم برج الشروق المدمر مكاتب تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.



وذكر المراسلون أن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين "تحذيريين"، ثم 8 صواريخ أدت إلى تدمير كلي للبرج وألحقت أضرارا جسيمة في عدد من البنايات المجاورة.



كما كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن نتائج "عملية معقدة وفريدة" أدت إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين لحركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم خلالها القضاء على عدد من كبار قادة هيئة أركان الجناح العسكري لحماس ومن بينهم قائد لواء مدينة غزة وقائد منظومة السايبر وتدقيق الصواريخ التابعة لحماس، بالإضافة إلى قائد منظومة الإنتاج في الحركة".