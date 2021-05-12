إسرائيل تفرض حظر تجوال ليلي على مدينة "اللد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإسرائيلية فرض منع التجوال الليلي على مدينة اللد، وسط البلاد، في خطوة قالت إنها تهدف الى الهدوء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "في أعقاب الأحداث الخطيرة التي وقعت في مدينة اللد وإعلان "حالة الطوارئ الخاصة" وبعد المصادقة القانونية عليها، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من هذا المساء وبعد تقييم الوضع الخاص تقرر فرض التقييدات الأتية، بهدف ضمان أمن وسلامة الجمهور والممتلكات لسكان مدينة اللد".

وبحسب بيان الشرطة فإن القيود تبدأ من الساعة الثامنة ليلا وحتى الرابعة فجرا بتوقيت إسرائيل وتشمل حظر التواجد في الأماكن العامة، وحظر مغادرة السكان منازلهم أو أماكن اقامتهم في المدينة، وحظر دخول أي شخص الى المدينة.

وقالت: "سيكون مسموح الخروج فقط إلى الغرف المحصنة أو الملاجئ، في حالات سقوط القذائف والطوارئ، أو بهدف تلقي علاج طبي عاجل، وسيكون من الممكن أيضًا الخروج لحاجة حيوية ضرورية أخرى وذلك بشرط موافقة هاتفية من قبل شرطة".

وحذرت من أنه "كل من يخالف هذا الأمر يرتكب مخالفة جنائية تستوجب عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات".

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في مدينة اللد على خلفية مصادمات بين مواطنين عرب ويهود.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر"، إنه : "أعلنا على الفور حالة الطوارئ الخاصة في اللد.. ستصل وحدات حرس الحدود من الضفة الغربية إلى المدن المعنية الليلة".

وأضاف: "أمرت بالعمل الجاد مع منتهكي القانون والنظام وتكثيف القوات على الأرض من أجل إعادة السلام والنظام إلى اللد وجميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن".

وشهدت مدينة اللد مواجهات عنيفة بين مواطنين عرب ويهود منذ يوم الإثنين، على خلفية الأحداث بالقدس وغزة أدت إلى مقتل مواطن عربي وإصابة عدد آخر.

وقد شارك آلاف العرب الإسرائيليين، الثلاثاء، في تشييع جثمان موسى حسونه، الذي قتل مساء الإثنين، برصاص مواطن إسرائيلي خلال احتجاجات المواطنين العرب على التطورات بالقدس وغزة.

وأعقبت الجنازة مواجهات عنيفة بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية.