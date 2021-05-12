تعليق قوي من روسيا على أزمة حي الشيخ جراح: محاولات إسرائيل تغيير وضع القدس غير قانونية ولاغية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء عن إدانتها للعنف ضد المدنيين في إسرائيل وفلسطين، منددة بكل الخطوات التي تعرقل إعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، تصريحات لوكالة "نوفوستي"،: "ندين بشدة كل مظاهر العنف بحق السكان المدنيين سواء في إسرائيل أو في فلسطين وكذلك جميع الخطوات التي من شأنها أن تجعل أكثر صعوبة إعادة إطلاق العملية التفاوضية على الأساس القانوني الدولي المعترف به".

وأضاف فيرشينين أن موسكو تدعو أيضاً إلى الاحترام الكامل لوضع الأماكن المقدسة في المنطقة.

وتابع: "بهذا الخصوص نعتبر محاولات إسرائيل لتغيير الطابع الجغرافي والسكاني والتاريخي لمدينة القدس ووضعها غير قانونية ولاغية، وندعو إلى الوقف الفوري والتام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي تمسك موسكو بالقاعدة القانونية الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة له ومطالب إسرائيل الأمنية".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ترى من الأهمية "عدم الصمت عما يحدث وتسمية الأشياء بمسمياتها، ونرى أن هذا هو الطريق إلى خفض التوتر والانتقال إلى حل المشكلات والتناقضات المزمنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".