التايم الإسرائيلية : وقف الطيران بمطار «بن جوروين» بسبب القصف .. إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات على مركبة إسرائيلية يتسبب في مقتل شخص واصابة آخرون .. أول قتلى إسرائيليين بسبب صواريخ غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة التايم الإسرائيلية عددا من الأخبار بشأن الهجوم الصاروخي الذي تشنه حماس رداً على الإعتداءات الإسرائيلية على المصلين في القدس وفي غزة .

مقتل إسرائيليتين في أشكلون وسط هجمات صاروخية من غزة

فبحسب الصحيفة الإسرائيلية ، لقيت امرأتان إسرائيليتان مصرعهما وأصيب العشرات، من بينهم اثنان في حالة خطرة، عندما أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وابلا كثيفا من الصواريخ على جنوب إسرائيل طوال يوم الثلاثاء، ما أدى إلى غارات جوية قاتلة من الجيش الإسرائيلي.

ويمثل سقوط القتلى أول قتلى إسرائيليين في جولة القتال مع الفصائل الفلسطينية في غزة التي بدأت مساء الإثنين، والتي شهدت إطلاق مئات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وزعمت حركة حماس في وقت سابق الثلاثاء أنها أطلقت 137 صاروخا في حوالي خمس دقائق في وابل كبير كان على ما يبدو محاولة للتغلب على نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية.

صواريخ ضواحي تل أبيب

وأفادت التايم الإسرائيلية ، أنه أصابت صواريخ ضواحي تل أبيب، وأدت إلى مقتل أمرأة وإصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بعضهم بإصابات خطيرة، حسب الشرطة.

ولقيت امرأة مصرعها في هجوم صاروخي على مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن صواريخ أطلقت من قطاع غزة أصابت عددا من المدن والبلدات في وسط البلاد.

قذائف هاون

أطلق نشطاء حماس صاروخا موجها مضادا للدبابات على مركبة إسرائيلية على حدود غزة صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص بجروح خطيرة وإصابة شخصين آخرين بجروح متوسطة، وفقا للسلطات الإسرائيلية، مع دخول القتال العنيف بين الجيش الإسرائيلي والحركة الفلسطينية يومه الثالث.

وفورا بعد الهجوم الصاروخي، أطلق مسلحون في القطاع موجات من قذائف الهاون على المنطقة، حول بلدة نتيف هعسارا شمال القطاع، في محاولة على ما يبدو لإبعاد الفرق الطبية وقوات الأمن. ونقل المصابون في النهاية إلى مستشفى برزيلاي القريب في أشكلون. وقال مسعفون إن المصابون الأربعة أصيبوا جميعا بشظايا وبقوة الانفجار.