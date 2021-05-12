بوتين يتبرأ من تصريحات «رمضان قاديروف» رئيس الشيشان حول إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف حول إسرائيل لا يمكن أن تعكس موقف موسكو الرسمي.

وخلال موجز صحفي اليوم الأربعاء علق بيسكوف على تصريحات قديروف الذي قال سابقا إن على السلطات الإسرائيلية أن تعتذر للاشتباكات التي وقعت ليلة الجمعة إلى السبت الماضي بين الفلسطينيين وشرطة الحدود الإسرائيلية في القدس الشرقية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن رئيس الدولة وحده يرسم سياستها الخارجية بموجب الدستور، وأن موقف موسكو الرسمي من تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قد تم عرضه أمس الثلاثاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية.

وردا على سؤال عن إمكانية أن تكون أقوال قديروف تعبيرا عن موقف روسيا قال بيسكوف: "بالطبع لا".

وأضاف أن موسكو تدعو طرفي النزاع إلى العمل على إيجاد حل بالاعتماد على القرارات الدولية ذات الصلة، معربا عن قلقه إزاء تصاعد العنف في المنطقة.

واندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين وشرطة الحدود الإسرائيلية في القدس الشرقية، وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 205 فلسطينيين، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابة 17 من عناصرها.