شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تشكر "تنسيقية الأحزاب" على تحقيق حلم سيدة أمريكية بزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة السياحة والآثار، وكل من ساهم في تحقيق حلم السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا بزيارة مصر ومعالمها السياحية والآثرية .

جدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.