مجلس الأمن ينهي جلسته بشأن فلسطين دون الاتفاق على إصدار بيان لمعارضة واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏انتهت جلسة المشاورات في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية دون الاتفاق على إصدار بيان بسبب معارضة الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت "سكاي نيوز" عن ‏السفيرة الأمربكية بمجلس الأمن قولها إن بلادها تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متابعة أن بلادها تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وأمان.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئا مغلقًا اليوم لبحث تطورات الأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في قطاع غزة.