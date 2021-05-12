تونس تستأنف الدراسة في 17 مايو الجاري بعد شهر من تعليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء استئناف الدراسة في المدارس والمعاهد الاثنين المقبل 17 مايو بعد تعليق دام نحو شهر.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي للجنة الوطنية لمجابهة كورونا، باستئناف الدراسة وفتح المقاهي والمطاعم من الاثنين المقبل بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل المعلن منذ التاسع من الشهر الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا.

كانت السلطات قررت تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد منذ 18 أبريل الماضي بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة، وسمحت جزئيا لبعض الاقسام المعنية بالاختبارات الوطنية بالعودة للدراسة في الثالث من مايو الجاري.

وأبقت اللجنة على ساعات حظر التجوال الليلي المفروضة قبل الحجر الصحي الشامل، أي بدءا من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.

ولا يزال الوضع الوبائي مقلقا في تونس في ظل عدد إصابات يومية بالفيروس يفوق الألف ومعدل وفيات يقترب من المئة، وضغط كبير على أقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية.

وتسعى الحكومة إلى تسريع حملة التطعيم بهدف تلقيح قرابة ربع سكان البلاد في نهاية يونيو المقبل لكن يتوقف هذا الهدف على حجم الامدادات المتوفرة من اللقاحات.