تجري السلطات الدفاعية في كوريا الجنوبية وأمريكا حوارا ثنائيا منتظما هذا الأسبوع لبحث القضايا العالقة بشكل شامل بين الجانبين، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. حيث يبدأ حوار الدفاع المتكامل الـ19 بين كوريا الجنوبية وأمريكا وهو الأول من نوعه منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة في واشنطن. وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المحادثات التي تستمر يومين ستشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتحالف الثنائي، بما في ذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية ووضع الدفاع المشترك ونقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب. وخلال الاجتماع، من المتوقع أن تطلع الولايات المتحدة كوريا الجنوبية على نتيجة مراجعة سياسة واشنطن بشأن كوريا الشمالية وبحث التنسيق مع سول. ومن بين القضايا المحتملة على جدول الأعمال التدريبات العسكرية المشتركة.



كانت هذه تفاصيل خبر حوار لقضايا الدفاع بين كوريا الجنوبية وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.