الدنمارك تهدد اللاجئين السوريين بالطرد

ويوضح المحامي دانييل نورونغ «حصل تغير في 2019 بدأنا نفسر للاجئين أنهم هنا لفترة مؤقتة وعليهم العودة يوما ما». وتتولى ميتي فرديكسن رئاسة الكومة منذ سنتين ولديها هدف معلن بالتخلص من ملفات اللجوء كليا وهو خط متشدد لحزب يساري مثل حزبها الاجتماعي الديموقراطي المصمم على استقطاب أصوات اليمين المتطرف. ويبرر راسموس ستوكلوند الناطق باسم الحزب لشؤون الهجرة «لدينا نقص في فرص العمل ونسبة جريمة مرتفعة واختلافات ثقافية. لا يمكننا أن نزيد من مشاكلنا». ورغما عن الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها. فقد أقر البرلمان الأسبوع الماضي بغالبية واسعة إعلانا يدعم هذا القرار رغم بروز حركة داعمة للسوريين في البلاد.
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