خادم الحرمين يوجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق الشقيقة عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق.
كما تعلن المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله.
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