نيابة عن خادم الحرمين.. قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس يوويري موسيفيني رئيسًا لجمهورية أوغندا لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل قطان إلى الرئيس الأوغندي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لفخامته وجمهورية أوغندا بالمزيد من التقدم والازدهار.