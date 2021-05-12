ونقل قطان إلى الرئيس الأوغندي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لفخامته وجمهورية أوغندا بالمزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن خادم الحرمين.. قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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