لو دريان: لبذل كل الجهود الممكنة لتجنب نزاع في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنب نزاع دام جديد في الشرق الأوسط، على خلفية المواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال لو دريان في كلمة أمام مجلس الشيوخ إن “دوامة العنف الدائرة حاليا في غزة والقدس فضلا عن الضفة الغربية ومدن إسرائيلية عدة قد تفضي إلى تصعيد كبير”.

وأشار إلى أن “قطاع غزة شهد ثلاثة نزاعات دامية في أقل من 15 سنة… يجب بذل كل الجهود الممكنة لتجنب نزاع رابع”.