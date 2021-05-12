“حماس” تؤكد اغتيال قائد لواء غزة وعدد من مسؤوليها العسكريين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، اغتيال عدد من مسؤوليها العسكريين بينهم قائد لواء غزة في كتائب القسام، باسم عيسى.

وقالت الحركة في بيان إنه تم اغتيال عيسى ”وعدد من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة“، دون أن تشير لهويات من قضوا معه.

وكان الإحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، اغتيال عدد من كبار قادة هيئة أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.