خادم الحرمين الشريفين: نعلن دائماً وقوفنا مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، على وقوف بلاده دائماً مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم.

جاء ذلك في كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، نقلتها وكالة الأنباء السعودية.



وقال العاهل السعودي: "ندعو الله أن يكون عيد الفطر مطلع خير للوطن العربي والإسلامي والعالم كله".

كما دعا الله "أن يأخذ بأيدي أمتنا إلى ما فيه خيرها وأن تجتاز شعوب العالم ما نزل بها من محن".

وأكد على تفاؤله بـ"الخطوات الإيجابية القائمة على تحقيق الاستقرار في العالم العربي".

وأضاف: "نعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب".

وحول جائحة كورونا، قال العاهل السعودي إن مواجهتها تتطلب منا جميعاً الالتزام بالتدابير الصحية التي تعلنها وزارة الصحة، وبالتباعد الاجتماعي، وضرورة أخذ اللقاحات، مما سيعمل بحول الله على تحصين مجتمعنا العزيز من مواطنين ومقيمين.

وأكد على مواصلة العمل ضمن المجموعة الدولية لمواجهة هذا الوباء، تأكيداً لدور المملكة الإنساني، للمحافظة على ما تحقق من منجزات وتجاوز جميع آثار الجائحة بشكل كامل.

وأضاف: "ما اتخذناه هذا العام من إجراءات يهدف لتوفير أعلى معايير السلامة في ظل أزمة كورونا".