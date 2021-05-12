انهيار برج الشروق في غزة بعد تعرضه لقصف الطيران الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انهار برج الشروق بغزة بالكامل، مساء الأربعاء، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، وهو ثالث برج يتعرض للتدمير.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد أن 1500 وحدة سكنية و52 مقرا حكوميا تعرضت للدمار أو الأضرار في قطاع غزة.

وفي إحصاء لنتائج الغارات الإسرائيلية على القطاع، قال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إن القصف على قطاع غزة خلف خسائر مادية كبيرة، ودمارا واسعا بالبنى التحتية ومنازل المواطنين.

وأشار إلى أن القصف طال أبراجا ومنازل وبيوتا سكنية وصل عددها إلى أكثر من 500 وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 1000 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.

وبين أن برجين سكنيين تعرضا للتدمير الكلي، وهذا هو الثالث (برج الشوق)، فيما تم تدمير 12 مقرا إعلاميا في أحد هذه الأبراج، فضلا عن مؤسسات وجمعيات ومكاتب أخرى.

ووثق البيان قصف 52 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة.

وأكد تضرر 7 مدارس بشكل بليغ وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية ومحطة تحلية المياه شمال غزة جراء القصف الشديد في محيطها.

وأشار إلى قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون دولار، إلى جانب قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت 2 مليون دولار.

كما تضررت أكثر من 50 سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي بقيمة تقريبية للخسائر وصلت نصف مليون دولار.