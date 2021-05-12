رئيس "الاتحادي الإماراتي": القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل عربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، على أهمية ومكانة القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل عربي.

ودعا غباش، خلال كلمته، في المؤتمر، الافتراضي، الحادي والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس النيابية والبرلمانات العربية، إلى ضرورة الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتوجه غباش، في بداية الاجتماع بالشكرِ والتقديرِ لرؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية على تلبيتهم دعوةِ الاتحاد البرلماني العربي لعقدِ هذا الاجتماعِ.

وأشار إلى أن "مكانةَ القضية الفلسطينية هي في عقلِ وقلب كل عربي ويجب الوصول إلى حلٍ عادل للقضيةِ الفلسطينية".

ومنذ اندلاع المواجهات الأخيرة في القدس وما تبعها من تطورات، اتجهت جهود الإمارات إلى السعي لنزع فتيل الأزمة، ودعت إسرائيل من اللحظة الأولى إلى خفض التصعيد، وأدانت اقتحام المسجد الأقصى وتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى تحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وإلى وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

ولم تتوان الإمارات عبر تصريحات مسؤوليها في أي مناسبة عن التأكيد على وقوفها مع الحق الفلسطيني، والدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتسوية السياسية من خلال حل الدولتين، ونيل الفلسطينيين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن الاتحاد البرلماني العربية تأسس عام 1974، ويضم في عضويته 22 دولة عربية، بهدف تعزيز اللقاءات والحوارات بين تلك الدول، وتنسيق الجهود في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق الجهود في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.

ولم يهدأ القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، مخلفا عشرات القتلى في الجانب الفلسطيني، فيما لم تفلح الجهود الدولية للتهدئة حتى الآن، حيث فشل مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء في الاتفاق على قرار ينهي المواجهة.

تصعيدٌ أشعلته مواجهات شهدها حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى على مدار الأيام الماضي، هي الأعنف منذ 2017.