العاهل الأردني يوجه إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن المساعدات الطبية سيتم إيصالها من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 56 شهيدا بينهم 14 طفلا وخمس نساء وإصابة 335 شخصا بجراح مختلفة.

ويواصل الاحتلال استهداف قطاع غزة بضربات جوية وبحرية في أعقاب تظاهرات شعبية ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي تأتي تضامنا مع أهالي القدس المهددين بإخلاء منازلهم ورفضا لتهديدات المستوطنين بإقتحام المسجد الأقصى المبارك.