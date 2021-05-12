شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يوجه اتهاماً لليونان بشأن طالبي اللجوء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - رويترز

حث مجلس أوروبا لحقوق الإنسان اليونان على إنهاء صد طالبي اللجوء على حدودها وردهم على أعقابهم، وهو ما تنفي أثينا القيام به.

وقالت دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في خطاب لوزراء اليونان، صدر بتاريخ الثالث من مايو/أيار، لكنه لم ينشر سوى الأربعاء، إن هناك "العديد من المزاعم التي يعتد بها" منذ عام 2017 على الأقل عن إعادة طالبي لجوء إلى تركيا بشكل غير مشروع، أو تركهم في قواربهم في البحر تتقاذفهم الأمواج، لكن أثينا نفت ذلك.

وأضافت في خطابها أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جمعت كذلك معلومات تشير إلى عشرات من حالات رفض استقبال اللاجئين وردهم على أعقابهم منذ يناير/كانون الثاني عام 2020.

وناشدت المفوضة اليونان "وضع نهاية لهذه الممارسات، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة بشأن كل المزاعم المتعلقة برد اللاجئين على أعقابهم وسوء المعاملة من جانب أفراد الأمن".

وفي رد نشره كذلك مكتب مياتوفيتش، قالت اليونان إنها حققت في المزاعم ووجدت أنها في أغلبها لا أساس لها من الصحة.